СМИ: Стармер пообещал наказать виновников массовых беспорядков в Белфасте

В своем аккаунте в соцсети Х он написал во вторник, что «беспорядкам и насилию», которые начались в Белфасте вечером в понедельник, «нет оправдания». По мнению премьера, люди «стали мишенью из-за их происхождения» и он не потерпит этого, передает британский канал ВВС*.
Все, кто стоит за насилием, почувствуют на себе всю силу закона.
Выступая в среду в Палате общин, Стармер признал, что «люди справедливо возмущены ужасным нападением», случившимся в понедельник вечером на севере Белфаста: мигрант из Судана нанес ножом серьезные ранения в область головы и шеи 40-летнему британцу, после чего пострадавший был госпитализирован. Но Стармер вновь подчеркнул, что последовавшие за этим «акты насилия и поджоги абсолютно не оправданны и неприемлемы».
Он также осудил тех, кто «поощрял» протесты с помощью интернета. Британская газета The Guardian считает, что это явная отсылка к Илону Маску, хотя сам премьер не назвал его имени.
В заключение Стармер призвал людей к спокойствию: «Призыв к спокойствию должен быть приоритетом… Мы должны позволить полиции продолжать свою работу».
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