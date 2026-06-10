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СМИ: Стармер пообещал наказать виновников массовых беспорядков в Белфасте

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал массовые беспорядки в Белфасте «шокирующими и абсолютно неприемлемыми» и пообещал наказать всех виновников.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В своем аккаунте в соцсети Х он написал во вторник, что «беспорядкам и насилию», которые начались в Белфасте вечером в понедельник, «нет оправдания». По мнению премьера, люди «стали мишенью из-за их происхождения» и он не потерпит этого, передает британский канал ВВС*.

Все, кто стоит за насилием, почувствуют на себе всю силу закона.

Кир Стармер
премьер-министр Великобритании

Выступая в среду в Палате общин, Стармер признал, что «люди справедливо возмущены ужасным нападением», случившимся в понедельник вечером на севере Белфаста: мигрант из Судана нанес ножом серьезные ранения в область головы и шеи 40-летнему британцу, после чего пострадавший был госпитализирован. Но Стармер вновь подчеркнул, что последовавшие за этим «акты насилия и поджоги абсолютно не оправданны и неприемлемы».

Он также осудил тех, кто «поощрял» протесты с помощью интернета. Британская газета The Guardian считает, что это явная отсылка к Илону Маску, хотя сам премьер не назвал его имени.

В заключение Стармер призвал людей к спокойствию: «Призыв к спокойствию должен быть приоритетом… Мы должны позволить полиции продолжать свою работу».

* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен

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