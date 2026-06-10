СМИ: Стармер пообещал наказать виновников массовых беспорядков в Белфасте

Выступая в среду в Палате общин, Стармер признал, что «люди справедливо возмущены ужасным нападением», случившимся в понедельник вечером на севере Белфаста: мигрант из Судана нанес ножом серьезные ранения в область головы и шеи 40-летнему британцу, после чего пострадавший был госпитализирован. Но Стармер вновь подчеркнул, что последовавшие за этим «акты насилия и поджоги абсолютно не оправданны и неприемлемы».