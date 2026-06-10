Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18 человек утонули в Нижегородской области с начала 2026 года

После старта купального сезона на воде погиб один человек.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года на водоёмах Нижегородской области погибли 18 человек. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах, главный государственный инспектор по маломерным судам Павел Гладилов на пресс-конференции для СМИ от ГУ МЧС России по Нижегородской области, на которой присутствовал корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Сотрудникам МЧС удалось спасти 13 человек. Среди погибших — двое детей. С 1 июня, с официальным открытием купального сезона, зафиксировано три происшествия, один человек погиб.

— Самая распространённая причина гибели детей — это отсутствие должного внимания со стороны взрослых. Детей отпускают на водоёмы без присмотра родителей, — сказал Павел Гладилов. По его словам, все трагические случаи происходят в местах, не оборудованных для купания: ни одного происшествия на официально открытых пляжах не зафиксировано.

Сотрудники МЧС совместно с полицией и Законодательным собранием проводят масштабную профилактическую работу: инспекторы ходят по школам, созданы рабочие группы, которые выявляют детей без присмотра у воды.

Что касается взрослых, они чаще всего погибают в водоемах из-за купания в нетрезвом виде. В МЧС отметили, что это категорически запрещено. Также не разрешается плавать в тёмное время суток и при поднятии красного флага на пляже.

За купание в необорудованных местах предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей. За нахождение ребёнка до 16 лет у воды без сопровождения родителей — штраф от 500 до 2 тысяч рублей.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше