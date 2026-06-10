18 человек утонули в Нижегородской области с начала 2026 года

С начала 2026 года на водоёмах Нижегородской области погибли 18 человек. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах, главный государственный инспектор по маломерным судам Павел Гладилов на пресс-конференции для СМИ от ГУ МЧС России по Нижегородской области, на которой присутствовал корреспондент «КП-Нижний Новгород».