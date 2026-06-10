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В Челябинске мужчина заступился за жену и сломал обидчику череп

Инцидент произошел во дворе дома на Краснопольском проспекте.

В Челябинске мужчина заступился за жену и сломал череп обидчику, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В полицию поступило сообщение о драке: местный житель 1995 года рождения получил травмы и был госпитализирован с переломом свода и основания черепа.

Полицейские опросили свидетелей и задержали подозреваемого — мужчину 1995 года рождения. Он пояснил, что инцидент произошел из-за дорожного конфликта с участием пострадавшего и его супруги.

Супруг решил заступиться, но словесная перепалка переросла в драку, в которой были нанесены травмы.

В отношении задержанного возбуждено дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).