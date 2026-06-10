Дело чиновника из Волжского передали в суд

Волжский горсуд Волгоградской области назначил даты первых судебных заседаний по уголовным делам, фигурантом которых стал замруководитель муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» (МАУ «СГТ»). Сергея Петрова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении и взяточничестве.
По данным следствия, чиновник получал вознаграждение от местных предпринимателей за содействие в заключении договоров, а в дальнейшем подписывал акты о приёмке работ, не соблюдая положенные при этом процедуры. Он также получил в качестве «отката» более 3 млн рублей от руководителя одной из компаний.
Слухи о том, что в МАУ занимаются мздоимством, ходили задолго до ареста фигуранта. Однако городские власти их опровергали. Пока не был задержан подозреваемый. Подробности в материале vlg.aif.ru.
Плата за контракты: чиновнику шла пятая часть.
О задержании замдиректора «одного из муниципальных учреждений» правоохранители сообщили в 20-х числах июня 2025 года. Пресс-служба ведомства поделилась кадрами задержания: мужчину подняли с постели — хозяева особняка, похоже, только-только проснулись. Представитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД сообщил: в доме будет проведён обыск.
Наведались полицейские и к другому фигуранту уголовного дела.
«На основании материалов, собранных сотрудниками полиции, следственные органы возбудили в отношении фигурантов уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ и ст. 291 УК РФ», — говорилось в официальном сообщении.
Имена задержанных не назывались, однако волжане сразу же озвучили их в местном чате. Кроме Сергея Петрова к уголовной ответственности был привлечён один из индивидуальных предпринимателей.
В СУ СК по Волгоградской области дополнили: чиновник по долгу службы контролировал содержание и развитием общественных пространств. В его обязанности также входило следить за работами по благоустройству. В апреле 2024-го он предложил предпринимателю свои услуги, оценив их в 800 тысяч рублей. Коммерсант не стал отказываться. Взамен он получил муниципальные контракты на сумму больше 4 млн рублей.
Новые эпизоды: «откат» — 15%
О том, что руководством «СГТ» заинтересовались правоохранители, в чатах Волжского писали за несколько месяцев до этих событий. Однако горожане подозревали, что на руку нечист другой сотрудник учреждения.
Чтобы пресечь слухи, мэрия Волжского выступила с опровержением, сообщив в официальном Telegram-канале, что «директор МАУ “СГТ” Андрей Уваров продолжает исполнять свои обязанности», а разговоры о его задержании, как и информация об оперативно-следственных действиях в муниципальном учреждении, ни что иное как фейк.
Горожан попросили доверять только проверенной информации. И она не заставила себя ждать. Оказалось, что волжане ошибались: Уваров, который прежде был осуждён за участие в афере с одной их сельских школ вместе с несколькими другими фигурантами, чист перед законом. А мздоимством занимался его заместитель.
Некоторое время спустя в волгоградском Следкоме уточнили: выявлены новые эпизоды его преступной деятельности.
«В ходе исполнения муниципальных контрактов фигурант потребовал, чтобы один из подрядчиков передавал ему в качестве вознаграждение 15% от каждого авансового платежа. А после — еще 8 млн рублей, за общее покровительство», — сообщала 12 сентября 2025 года представитель СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник.
Коммерсант платить отказался. Тогда чиновник стал вынуждать представителя компании подписывать акты с заниженной стоимостью фактически выполненных работ.
Большая половина: в карманах чиновника осели 3,15 млн из 5,99.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. И в нём появились новые эпизоды.
В СУ СКР по Волгоградской области поясняют: между МАУ «СГТ» в лице его замруководителя Сергея Петрова и директором ООО «ВСП Групп» Сергеем Камневым был заключён договор на поставку детской игровой площадки на сумму 5 997 230 рублей. Средства на выполнение работ по благоустройству выделялись в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Чтобы обойти конкурентные процедуры, Петров заключил с названной организацией договор как с единственным поставщиком, так как цена договора была наименьшей. Каменев в свою очередь заключил договор с подрядчиком на поставку, монтаж и сборку площадки на сумму 2 845 100 рублей.
«Имея доступ к расчётному счёту компании “ВСП Групп”, Камнев изъял разницу в сумме 3 151 000 рублей и передал их Петрову. Уголовное дело в отношении Камнева уже рассматривает Волжский горсуд», — сообщает официальный представитель волгоградского Следкома Ирина Брагина.
В итоге в отношении Петрова возбуждены два уголовных дела. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, присвоение денежных средств и получение взяток. Vlg.aif.ru будет следить за ходом судебного процесса.