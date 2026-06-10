Винят во взятках и «откатах». Дело чиновника из Волжского передали в суд

В СУ СК по Волгоградской области дополнили: чиновник по долгу службы контролировал содержание и развитием общественных пространств. В его обязанности также входило следить за работами по благоустройству. В апреле 2024-го он предложил предпринимателю свои услуги, оценив их в 800 тысяч рублей. Коммерсант не стал отказываться. Взамен он получил муниципальные контракты на сумму больше 4 млн рублей.