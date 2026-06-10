В Камышине прокуратура через суд заставила выплатить бойцу СВО ветеранские

Однако ранее мужчина участвовал в проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики и уже имел статус ветерана, из-за чего присвоить ему статус повторно по закону было невозможно. Героические страницы из биографии мужчины сыграли с ним злую шутку и стали поводом для соцзащиты отказать ему в выплате причитающихся средств.