СК проверит сообщение о нарушении прав ребёнка в Челябинской области

В телепередаче рассказали о конфликтной ситуации в одной из челябинских семей. По данным программы, дочь пенсионерки была временно вселена в квартиру, но впоследствии отказалась освобождать жильё и ограничила доступ в него своей матери. Женщина также выселила мать из другого жилого помещения.