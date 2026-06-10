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СК проверит сообщение о нарушении прав ребёнка в Челябинской области

В телепередаче рассказали о конфликтной ситуации в одной из челябинских семей.

Председатель Следственного комитета России поручил провести проверку после сюжета на федеральном телеканале о нарушении прав жительницы Челябинска и её несовершеннолетней внучки.

В телепередаче рассказали о конфликтной ситуации в одной из челябинских семей. По данным программы, дочь пенсионерки была временно вселена в квартиру, но впоследствии отказалась освобождать жильё и ограничила доступ в него своей матери. Женщина также выселила мать из другого жилого помещения.

В квартире, где проживает несовершеннолетняя внучка, созданы антисанитарные условия. Там содержатся несколько собак и кошек, что может представлять угрозу здоровью ребёнка. Кроме того, участники программы заявили, что органы профилактики не принимают мер по защите прав несовершеннолетней — несмотря на очевидную проблему.