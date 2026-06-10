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Житель Волгограда пошутил про ножевое ранение и получил штраф

Пьяный мужчина вызвал полицию ложным сообщением и заплатит за это 1000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде суд наказал местного жителя за ложный вызов полиции. Мужчина в нетрезвом состоянии сообщил о ножевом ранении, но никакого преступления не было, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Инцидент произошел в апреле 2026 года в поселке Ангарский. Максим Г., находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в экстренные службы и заявил, что получил ножевое ранение. Прибыв по адресу, полицейские не обнаружили ни следов преступления, ни каких-либо травм у заявителя. В своих письменных объяснениях Максим Г. признался, что сообщение было ложным. Он пояснил, что действовал умышленно, будучи пьяным, и просто хотел пошутить или привлечь к себе внимание.

Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.