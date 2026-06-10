Пять человек пострадали при ударе ВСУ по Днепрорудному в Запорожской области

Пять мирных жителей, в том числе подросток, получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по городу Днепрорудное в Запорожской области. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По информации главы области, под обстрел попал Васильевский муниципальный округ.
«Удар пришелся по двору многоквартирных домов», — уточнил Балицкий.
В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей: четверо взрослых и подросток 2013 года рождения. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.