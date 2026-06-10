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Пять человек пострадали при ударе ВСУ по Днепрорудному в Запорожской области

Глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об атаке ВСУ на Днепрорудное. Удар пришелся по двору многоквартирных домов, в результате чего пострадали пять человек. Среди раненых — подросток 2013 года рождения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Пять мирных жителей, в том числе подросток, получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по городу Днепрорудное в Запорожской области. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По информации главы области, под обстрел попал Васильевский муниципальный округ.

«Удар пришелся по двору многоквартирных домов», — уточнил Балицкий.

В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей: четверо взрослых и подросток 2013 года рождения. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.