Пятилетний ребенок погиб при наезде автомобиля в Москве

Пятилетний мальчик погиб в результате наезда автомобиля во дворе жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспорта, после чего на него совершил наезд автомобиль Skoda.
«Водитель автомобиля Skoda совершил наезд на 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей», — говорится в заявлении Госавтоинспекции, опубликованном в мессенджере MAX.
Прибывшие на место медики пытались спасти ребенка, однако он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины смертельного ДТП.