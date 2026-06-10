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Пятилетний ребенок погиб при наезде автомобиля в Москве

На западе Москвы произошло смертельное ДТП с участием пятилетнего ребенка. Автомобиль Skoda совершил наезд на мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованных машин.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Пятилетний мальчик погиб в результате наезда автомобиля во дворе жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспорта, после чего на него совершил наезд автомобиль Skoda.

«Водитель автомобиля Skoda совершил наезд на 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей», — говорится в заявлении Госавтоинспекции, опубликованном в мессенджере MAX.

Прибывшие на место медики пытались спасти ребенка, однако он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины смертельного ДТП.