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Высотомер за 700 тысяч конфисковали у туриста из Дубая в Краснодаре

Пассажир рейса из Объединенных Арабских Эмиратов лишился авиационного оборудования стоимостью 700 тысяч рублей.

Инцидент произошел в аэропорту Краснодара, о чем проинформировала пресс-служба Федеральной таможенной службы.

При прохождении «зеленого коридора» мужчина не подал декларацию на перемещаемый товар. Однако в ходе выборочного досмотра ручной клади сотрудники поста обнаружили устройство, не предназначенное для личного пользования.

Начальник таможенного поста Александр Вьюков уточнил, что речь идет о металлическом приборе прямоугольной формы с экраном и тремя изношенными клавишами. Путешественник пояснил, что купил высотомер в ОАЭ, но не осознавал необходимость его декларирования.

В отношении гражданина составлен протокол по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за недекларирование товаров. Изделие изъяли и отправили на экспертизу.

Специалисты идентифицировали прибор как барометрический электронный высотомер, применяемый на воздушных судах для расчета и передачи информации о высоте и скорости полета. Рыночная стоимость оборудования оценена в 700 тысяч рублей.

Советский районный суд Краснодара признал нарушителя виновным. Суд постановил конфисковать высотомер, который теперь обращен в доход государства.

Обычно при досмотре рейсов из ОАЭ таможенники уделяют внимание дорогостоящим украшениям, которые пассажиры часто не декларируют. Однако на этот раз коллекция изъятых предметов пополнилась деталью для самолета.

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