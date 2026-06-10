В реке Мертвый Донец обнаружили тело утонувшего мужчины

Напомним, за день до этого трагический случай на воде произошел в кубанском Горячем Ключе. Там из-за собственной неосторожности погибла школьница, устроившая вместе с подругой заплыв на сапборде по местному озеру Круглому. Девочка не умела плавать, и когда сапборд перевернулся, утонула. Ее тело до сих пор ищут.