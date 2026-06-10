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В реке Мертвый Донец обнаружили тело утонувшего мужчины

Его личность пока не установлена.

Тело мужчины, плавающее в реке Мертвый Донец, 9 июня заметил прохожий, шедший по улице Искателей в Ростове-на-Дону.

По звонку на место сразу же прибыли спасатели. Труп извлекли из воды и передали правоохранителям.

Им предстоит установить личность погибшего и обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, за день до этого трагический случай на воде произошел в кубанском Горячем Ключе. Там из-за собственной неосторожности погибла школьница, устроившая вместе с подругой заплыв на сапборде по местному озеру Круглому. Девочка не умела плавать, и когда сапборд перевернулся, утонула. Ее тело до сих пор ищут.

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