Верховный суд оставил в силе приговор Веронике Наумовой по делу об убийстве Далера

По данным следствия, в день убийства Наумова связала мальчику ноги скотчем и несколько раз ударила его по голове и телу металлической ложкой для обуви, после чего утопила ребенка в ванной. После его смерти она продолжала получать на него выплаты — общая сумма превышала 100 тыс. руб.