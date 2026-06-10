Крымчанин попался на хранении дома взрывчатки

«33-летний мужчина обнаружил оставленные без присмотра 2 металлические банки с порохом, которые перенес по месту жительства и хранил с целью изготовления взрывпакетов для отпугивания диких зверей. Указанные взрывчатые вещества осужденный хранил до их обнаружения и изъятия», — рассказали в надзорном ведомстве.
По решению суда крымчанина приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что суд в Севастополе вынес приговор местному жителю, который хранил дома гексоген и взрывное устройство. Ленинский районный суд Севастополя приговорил мужчину к 4 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.