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Чиновников в Кобрине призвали к ответственности за «асфальт на бумаге»

МИНСК, 10 июн — Sputnik. После вмешательства Комитета госконтроля Брестской области коммунальные службы Кобрина провели ремонтные работы на дороге, которая была в удовлетворительном состоянии лишь на бумаге, сообщили в пресс-службе КГК.

Источник: Sputnik.by

Там отметили, что поводом для проверки стало обращение местных жителей, которые пожаловались на состояние дорожного покрытия на переулке Строительном.

Отмечается, что граждане уже поднимали этот вопрос в райисполкоме. В ответе местных властей указывалось, что почти вся проезжая часть переулка (около 400 метров из 540) имеет асфальтобетонное покрытие и находится в удовлетворительном состоянии.

«Вместе с тем, приложенные заявителем в КГК фотоматериалы свидетельствовали об ином», — говорится в сообщении.

В ходе выезда представителей контролирующих органов на место было установлено, что фактическое состояние дороги не соответствует данным, указанным в официальном ответе.

После вмешательства КГК на переулке выполнили работы по подсыпке проезжей части асфальтогранулятом.

Кроме того, должностные лица райисполкома и коммунального предприятия привлечены к ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения.