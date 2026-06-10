Чиновников в Кобрине призвали к ответственности за «асфальт на бумаге»

Там отметили, что поводом для проверки стало обращение местных жителей, которые пожаловались на состояние дорожного покрытия на переулке Строительном.
Отмечается, что граждане уже поднимали этот вопрос в райисполкоме. В ответе местных властей указывалось, что почти вся проезжая часть переулка (около 400 метров из 540) имеет асфальтобетонное покрытие и находится в удовлетворительном состоянии.
«Вместе с тем, приложенные заявителем в КГК фотоматериалы свидетельствовали об ином», — говорится в сообщении.
В ходе выезда представителей контролирующих органов на место было установлено, что фактическое состояние дороги не соответствует данным, указанным в официальном ответе.
После вмешательства КГК на переулке выполнили работы по подсыпке проезжей части асфальтогранулятом.
Кроме того, должностные лица райисполкома и коммунального предприятия привлечены к ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращения.