Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем почтальон подозревается в мошенничестве с чужой пенсией

В Бутурлиновском районе 29-летнюю женщину-почтальона подозревают в присвоении 25 тысяч рублей чужой пенсии.

Источник: Комсомольская правда

В Бутурлиновском районе 29-летняя местная жительница, работавшая почтальоном, подозревается в хищении 25 тысяч рублей, предназначавшихся для выплаты пенсии престарелому человеку. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 10 июня.

По версии следствия, в начале июня при доставке пенсии подозреваемая предложила женщине подписать квитанцию о получении всей суммы, однако фактически деньги пожилой женщине не передала, присвоив средства себе. Факт махинации выявили правоохранители.

В отношении задержанной уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

— Сейчас фигурантка под подпиской о невыезде. За подобное преступление женщине может грозить до пяти лет лишения свободы, — добавили в полиции.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.