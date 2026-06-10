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В Челябинской области запретили въезд в Россию 170 иностранцам

170 иностранцев не смогут снова приехать в Челябинскую область.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области проходит полицейская операция «Нелегал-2026».

Как рассказали в региональном ГУ МВД, за девять дней обнаружили 92 преступления и 988 административных правонарушений в сфере миграции.

— Принято 128 решений о выдворении нарушителей, — уточнили в полицейском главке. — Закрыт въезд в Российскую Федерацию 170 мигрантам.

Четверых уроженцев других стран лишили российского гражданства. А в пяти случаях возбудили уголовные дела из-за помощи иностранцам в получении поддельных сертификатов о владении русским языком.