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Сгоревший автосалон в Перми готов минимизировать причиненный ущерб

Крупный пожар в автосалоне на улице Героев Хасана произошел 9 июня.

Источник: Комсомольская правда

Автосалон «ДАВ-Авто» через соцсети обратился к своим клиентам. В здании на ул. Героев Хасана, 76 произошел масштабный пожар. Пожарно-спасательные подразделения не допустили распространение огня на большую площадь здания. Из автосалона эвакуировали 48 автомобилей.

Сотрудники автосалона прикладывают все силы и возможности, чтобы минимизировать причиненный пожаром ущерб. Они просят дать на это время и свяжутся с каждым клиентом. Салоны «Лада», «Джили», автомобилей с пробегом работают в штатном режиме.

«Спасибо каждому за слова поддержки, мы все видим», — говорится в сообщении.

По информации краевого МЧС, по факту пожара продолжается проверка. Срок проверки составляет 3 суток со дня поступления сообщения. Его могут продлить: до 10 суток — в случае необходимости проведения дополнительных мероприятий; до 30 суток — при необходимости проведения судебной экспертизы.

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