Житель Чапаевска получил почти 4 года колонии за наркотики в Тольятти

В Тольятти наказали 41-летнего жителя Чапаевска за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Мужчину задержали в Комсомольском районе города. У него изъяли запрещенное вещество массой 1,92 грамма. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.