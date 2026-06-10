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Житель Чапаевска получил почти 4 года колонии за наркотики в Тольятти

Мужчина купил наркотики в Чапаевске, а попался в Тольятти.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти наказали 41-летнего жителя Чапаевска за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Мужчину задержали в Комсомольском районе города. У него изъяли запрещенное вещество массой 1,92 грамма. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«При задержании мужчина пояснил, что приобрел запрещенное вещество в Чапаевске. С учетом позиции гособвинителя и наличия опасного рецидива суд назначил наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы», — рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее житель Чапаевска уже был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.