Журналисты помогли найти водителя, сбившего школьницу в Сухоложском районе

На водителя инспекторы составили три протокола. Один из них был по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью». Второй за непредоставление преимущества пешеходу. Третий за то, что уралец оставил место ДТП.