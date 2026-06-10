Шли по зебре: в Симферополе женщина и ребенок попали под колеса Land Rover

Авария произошла в 13.28. Мужчина 1977 года рождения ехал за рулем Land Rover по улице Екатерининской со стороны Желябова. В какой-то момент водитель решил повернуть налево, на улицу Жуковского. При этом автомобиль сбил женщину и девочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших увезли в больницу.