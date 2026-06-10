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Шли по зебре: в Симферополе женщина и ребенок попали под колеса Land Rover

В центре Симферополя Land Rover сбил на зебре женщину и девочку.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма

В среду, 10 июня, в Симферополе Land Rover сбил женщину 1981 года рождения и девочку 2015 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 13.28. Мужчина 1977 года рождения ехал за рулем Land Rover по улице Екатерининской со стороны Желябова. В какой-то момент водитель решил повернуть налево, на улицу Жуковского. При этом автомобиль сбил женщину и девочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших увезли в больницу.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.