Воронежца лишили свободы на 9 лет за попытку вступить в террористическую организацию

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 40-летнему воронежцу Артему Прорешному, который пытался примкнуть к запрещенной в России террористической организации. Мужчину признали виновным в подготовке к участию в деятельности экстремистского военизированного формирования, а также в публичном оправдании терроризма и призывах к насилию. За свои действия подсудимого на 9 лет лишают свободы. Об этом в суде сообщили накануне.