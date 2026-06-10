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Самарцев призвали не поджигать тополиный пух на улицах города

МЧС Самарской области предупредило жителей об опасности поджога тополиного пуха. Огонь может быстро перекинуться на автомобили, дома и другие объекты.

С наступлением сезона тополиного пуха в Самарской области возрастает риск возникновения пожаров. В региональном управлении МЧС напомнили жителям, что поджог пуха может привести к серьёзным последствиям.

Спасатели отмечают, что сухой пух воспламеняется практически мгновенно, а температура его горения может достигать 800 градусов. Из-за этого огонь способен быстро распространиться на автомобили, жилые дома, хозяйственные постройки и зелёные насаждения.

Особую опасность тополиный пух представляет рядом с гаражами, парковками, частным сектором и лесными массивами.

В МЧС рекомендуют жителям не поджигать пух ради развлечения и не бросать в местах его скопления непотушенные окурки. Также владельцам предприятий и организаций советуют регулярно очищать территории от пуха, а при возможности проливать его водой.

При возникновении пожара жителей просят незамедлительно звонить по телефонам экстренных служб 101 или 112.

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