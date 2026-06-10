Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток утонул в Глубокском районе

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства гибели подростка в деревне Лозичи Глубокского района (Витебская область), сообщили в МЧС Беларуси в среду.

Источник: Sputnik.by

Там уточнили, что мальчик утонул в водоеме-копани.

«…работники МЧС из водоема извлекли 13-летнего мальчика. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка», — сказано в Telegram-канале министерства.

Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются, отметили в МЧС.

В связи с произошедшим в ведомстве напомнили родителям о важности проведения со своими детьми профилактических бесед об опасности отдыха у водоемов и, в частности, о недопустимости купания в местах, которые не оборудованы для этого.

Также, подчеркнули в МЧС, детям необходимо объяснить, что нельзя прыгать с дамб, мостов и пристаней. Опасность таиться и в надувных, каркасных бассейнах и других емкостях с водой, напомнили в министерстве.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше