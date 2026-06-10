Подросток утонул в Глубокском районе

Там уточнили, что мальчик утонул в водоеме-копани.
«…работники МЧС из водоема извлекли 13-летнего мальчика. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка», — сказано в Telegram-канале министерства.
Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются, отметили в МЧС.
В связи с произошедшим в ведомстве напомнили родителям о важности проведения со своими детьми профилактических бесед об опасности отдыха у водоемов и, в частности, о недопустимости купания в местах, которые не оборудованы для этого.
Также, подчеркнули в МЧС, детям необходимо объяснить, что нельзя прыгать с дамб, мостов и пристаней. Опасность таиться и в надувных, каркасных бассейнах и других емкостях с водой, напомнили в министерстве.