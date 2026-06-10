Поезд Петербург — Евпатория отменили 11 июня

Поезд № 179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 11 июня, отменен. Причина — изменения в расписании по решению оперативного штаба Республики Крым, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».
Накануне, 9 июня, был отменен встречный поезд № 180 Евпатория — Санкт-Петербург. В связи с этим состав, который должен был отправиться из Северной столицы в 19:26, также не выйдет на маршрут.
Пассажиры могут вернуть билеты без удержания сборов. Актуальную информацию можно уточнить по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.
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