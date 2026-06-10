Из атакованного ВСУ музея-панорамы в Севастополе спасли три фрагмента полотна

Возгорание в музее-панораме «Оборона Севастополя» началось 10 июня после целенаправленного удара украинского беспилотника. Пожару присвоили четвёртый ранг сложности. Здание получило серьёзные повреждения и оказалось практически уничтоженным. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сравнил произошедшее с событиями Великой Отечественной войны и заверил, что панораму восстановят. Атаку на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» также осудила ЮНЕСКО. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры выступила против удара по историческому объекту.