Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из атакованного ВСУ музея-панорамы в Севастополе спасли три фрагмента полотна

Пресс-служба музея-панорамы в Севастополе информирует, что в результате атаки ВСУ удалось спасти три фрагмента полотна, повреждённого огнём. Спасательные работы по эвакуации оставшихся уцелевших частей картины продолжаются.

Источник: Life.ru

«На данный момент из здания уже эвакуированы три фрагмента повреждённого полотна. Работа по спасению и эвакуации уцелевших фрагментов полотна продолжаются», — говорится в сообщении опубликованном в канале музея на платформе «Макс».

Специалисты в области реставрации определят возможность и целесообразность восстановления живописных полотен.

Возгорание в музее-панораме «Оборона Севастополя» началось 10 июня после целенаправленного удара украинского беспилотника. Пожару присвоили четвёртый ранг сложности. Здание получило серьёзные повреждения и оказалось практически уничтоженным. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сравнил произошедшее с событиями Великой Отечественной войны и заверил, что панораму восстановят. Атаку на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» также осудила ЮНЕСКО. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры выступила против удара по историческому объекту.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.