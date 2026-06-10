В Кемеровской области пятиклассника похитили и бросили в гараже из-за вейпа

Инцидент произошел во время прогулки ребенка возле дома на Парковой улице, где к нему подошли 19-летний учащийся колледжа и его знакомый — ученик седьмого класса. Они заявили, что мальчик похитил принадлежащее им устройство для курения, после чего затолкали ребенка в багажник автомобиля «ВАЗ».