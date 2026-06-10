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В Кемеровской области пятиклассника похитили и бросили в гараже из-за вейпа

19-летний учащийся колледжа и его 13-летний знакомый напали на пятиклассника во время прогулки в Прокопьевске. Подростки заявили, что мальчик украл у них вейп, после чего затолкали ребенка в багажник «ВАЗа» и отвезли в гараж.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Прокопьевске Кемеровской области двое подростков насильно увезли пятиклассника в багажнике автомобиля, обвинив его в краже вейпа. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Инцидент произошел во время прогулки ребенка возле дома на Парковой улице, где к нему подошли 19-летний учащийся колледжа и его знакомый — ученик седьмого класса. Они заявили, что мальчик похитил принадлежащее им устройство для курения, после чего затолкали ребенка в багажник автомобиля «ВАЗ».

Пострадавшего отвезли в гаражный кооператив, где связали веревкой и оставили в запертом помещении. Школьнику удалось самостоятельно освободиться и добежать до дома, где он рассказал о случившемся родителям. Семья ребенка немедленно обратилась в правоохранительные органы.