В Кемеровской области пятиклассника похитили и бросили в гараже из-за вейпа

В городе Прокопьевске Кемеровской области двое подростков насильно увезли пятиклассника в багажнике автомобиля, обвинив его в краже вейпа. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.
Инцидент произошел во время прогулки ребенка возле дома на Парковой улице, где к нему подошли 19-летний учащийся колледжа и его знакомый — ученик седьмого класса. Они заявили, что мальчик похитил принадлежащее им устройство для курения, после чего затолкали ребенка в багажник автомобиля «ВАЗ».
Пострадавшего отвезли в гаражный кооператив, где связали веревкой и оставили в запертом помещении. Школьнику удалось самостоятельно освободиться и добежать до дома, где он рассказал о случившемся родителям. Семья ребенка немедленно обратилась в правоохранительные органы.