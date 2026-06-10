«112»: 19-летний юноша и подросток связали и похитили пятиклассника из-за вейпа

Мальчик гулял возле своего дома на Парковой улице в Прокопьевске, когда к нему подошли учащийся колледжа и семиклассник. Они начали обвинять его в краже вейпа. В какой-то момент молодые люди затолкали школьника в багажник автомобиля ВАЗ. Затем они отвезли его в гараж, связали веревкой, оставили там и уехали.