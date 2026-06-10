Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«112»: 19-летний юноша и подросток связали и похитили пятиклассника из-за вейпа

В Кемеровской области 19-летний молодой человек и школьник похитили пятиклассника из-за якобы украденного вейпа. Об этом в среду, 10 июня, сообщил Telegram-канал «112».

В Кемеровской области 19-летний молодой человек и школьник похитили пятиклассника из-за якобы украденного вейпа. Об этом в среду, 10 июня, сообщил Telegram-канал «112».

Мальчик гулял возле своего дома на Парковой улице в Прокопьевске, когда к нему подошли учащийся колледжа и семиклассник. Они начали обвинять его в краже вейпа. В какой-то момент молодые люди затолкали школьника в багажник автомобиля ВАЗ. Затем они отвезли его в гараж, связали веревкой, оставили там и уехали.

Мальчику удалось выбраться и добраться домой. Семья ребенка сообщила о происшествии в полицию. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для нападавших, говорится в публикации.

Официального подтверждения информации об инцидент пока не поступало.

Ранее в Мытищах несколько юношей сколотили банду и начали избивать местных жителей. От их рук пострадали подросток 2009 года рождения, а также двое мужчин. Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства.