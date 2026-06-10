«112»: 19-летний юноша и подросток связали и похитили пятиклассника из-за вейпа

В Кемеровской области 19-летний молодой человек и школьник похитили пятиклассника из-за якобы украденного вейпа. Об этом в среду, 10 июня, сообщил Telegram-канал «112».
Мальчик гулял возле своего дома на Парковой улице в Прокопьевске, когда к нему подошли учащийся колледжа и семиклассник. Они начали обвинять его в краже вейпа. В какой-то момент молодые люди затолкали школьника в багажник автомобиля ВАЗ. Затем они отвезли его в гараж, связали веревкой, оставили там и уехали.
Мальчику удалось выбраться и добраться домой. Семья ребенка сообщила о происшествии в полицию. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для нападавших, говорится в публикации.
Официального подтверждения информации об инцидент пока не поступало.
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