Девочка утонула в ванной: к чему приговорили мать, прятавшую тело дочки в диване

— Эльвира запустила себя, одевалась плохенько, на свидания не ходила, ни с кем не знакомилась. Только работала и воспитывала дочь. Она делала маникюр, принимала клиентов прямо на дому. Иногда бывало, что женщины шли к ней одна за другой, даже без перерыва. Помню, она часто жаловалась, что очень устает, но не может работать меньше — нужно содержать дочь и выплачивать кредиты. Эльвира делала все для дочери, очень старалась, постоянно работала. На разные курсы и секции дочку отправляла, всегда платного педиатра вызывала, если дочь заболеет. Все лекарства, все назначения всегда выполняла и мне строго говорила, чтобы я выполняла их, когда присматривала за девочкой, — рассказывала женщина, долгое время работавшая няней для дочери Загидуллиной.