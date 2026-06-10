Девочка утонула в ванной: к чему приговорили мать, прятавшую тело дочки в диване

Суд вынес приговор матери, которая месяц жила с телом утонувшей в ванной пятилетней дочери в Челябинске. Женщина спала с мертвым ребенком в кровати, а когда тело стало сильно пахнуть, завернула его в пакеты и спрятала в диван. Следователи пришли к выводу, что девочка погибла в результате несчастного случая. Знакомые говорили, что мать «души не чаяла» в малышке. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой жуткой трагедии.
Что известно о семье.
Мать, жившую с телом дочери, зовут Эльвира Загидуллина. Она родом из небольшого башкирского села Ахуново, там же и была всю жизнь прописана. В середине 2010-х годов женщина уехала на отдых в Турцию и познакомилась с местным мужчиной, который был сильно старше. Между ними быстро закрутился роман. Вскоре они поженились и стали жить за рубежом, но через три года развелись. По словам знакомых, супруги разошлись на хорошей ноте.
После этого россиянка вернулась в родное село, вышла замуж за нового мужчину и забеременела. Брак быстро стал трещать по швам: новый муж оказался наркоманом и стал часто поднимать руку на Загидуллину. Вскоре женщина родила дочь и сразу развелась с супругом, мужчина уехал в Уфу и перестал платить алименты.
— Эльвира буквально выстрадала ребенка, для нее дочка была долгожданной, она сама говорила, что очень хочет детей, — вспоминала подруга Загидуллиной.
Женщина переехала с дочкой в Санкт-Петербург, однако в жизни у нее началась «черная полоса». Родители умерли, брат покончил с собой, а сестра разругалась с ней и уехала жить в США. Сама Загидуллина почти круглые сутки работала мастером маникюра, а дочь оставляла с сиделками. Когда деньги на нянь закончились, мать вернулась в Башкирию и стала оставлять малышку с прабабушкой. Денег в семье не хватало, и вскоре Загидуллина впала в депрессию.
— Эльвира запустила себя, одевалась плохенько, на свидания не ходила, ни с кем не знакомилась. Только работала и воспитывала дочь. Она делала маникюр, принимала клиентов прямо на дому. Иногда бывало, что женщины шли к ней одна за другой, даже без перерыва. Помню, она часто жаловалась, что очень устает, но не может работать меньше — нужно содержать дочь и выплачивать кредиты. Эльвира делала все для дочери, очень старалась, постоянно работала. На разные курсы и секции дочку отправляла, всегда платного педиатра вызывала, если дочь заболеет. Все лекарства, все назначения всегда выполняла и мне строго говорила, чтобы я выполняла их, когда присматривала за девочкой, — рассказывала женщина, долгое время работавшая няней для дочери Загидуллиной.
Как произошла трагедия с дочкой.
Смерть дочери произошла 6 октября 2025 года на съемной квартире в Челябинске, куда 43-летняя Загидуллина переехала вместе с пятилетней дочкой в поисках заработка. В тот день женщина купала ребенка в ванной и ненадолго отошла, а когда вернулась, девочка была уже мертва.
Загидуллина сильно испугалась, но не стала вызывать врачей и полицию. Позднее она рассказывала на допросе, что первые три дня после смерти девочка пролежала в ванной. Затем мать вытащила мертвую дочь из воды и почти месяц спала с ней в обнимку, каждый день делала совместные фотографии. Когда от тела стал исходить неприятный запах, женщина завернула ребенка в несколько пакетов и спрятала в диван.
С момента трагедии Загидуллина ежедневно пила алкоголь. 2 ноября с ней связалась хозяйка квартиры и попросила съехать. Женщина собрала вещи и вернулась в родное село, а тело дочери спрятала в диван в Челябинске. Вскоре мертвую девочку нашла уборщица. На следующий день мать задержали.
Слезы, крики, плач и решение суда.
5 ноября 2025 года Загидуллину доставили в суд. Пока женщину вели в зал заседания, она кричала журналистам, что не убивала дочь. Как пишет «Комсомольская правда — Челябинск», во время избрания меры пресечения мать погибшей девочки плакала, тряслась и не могла стоять на ногах. Все последующие заседания велись в закрытом режиме.
Загидуллину заключили в СИЗО. Судмедэксперты пришли к выводу, что ее дочь действительно погибла случайно. В отношении матери возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Женщина прошла несколько психолого-психиатрических экспертиз и была признана вменяемой.
10 июня 2026 года матери вынесли приговор. Ей назначили 1,5 года ограничения свободы.
Похожая история произошла в декабре 2025 года в Норильске, где пятимесячный мальчик умер от истощения. Мать оставила его и трех дочерей одних дома без еды, а сама ушла к знакомому. На момент смерти малыш был похож на обтянутый кожей скелет. Еще две девочки попали в больницу. Отец детей сидел в тюрьме, а мать постоянно уходила из дома и выпивала.