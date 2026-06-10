В Краснодарском крае три города остались без воды из-за аварии

Ранее в Запорожской области более 300 тысяч абонентов остались без света. Это произошло после атак дронов ВСУ. Удары пришлись по гражданской инфраструктуре. Из-за этого электроснабжение временно нарушено сразу в 16 муниципальных образованиях области.