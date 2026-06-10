Ростовский суд дал 17 лет активистке-иноагенту за сбор денег для террористов

4 февраля 2025 года она, находясь в Вильнюсе, а 12 февраля — в Хельсинки, разместила в интернете видео. В них призывала собирать деньги для запрещенной в России террористической группировки «Азов»**, признанной террористической организацией и запрещенной в РФ. Также она публиковала ссылки на сайт организации, где описывались способы перевода средств.