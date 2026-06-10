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Ростовский суд дал 17 лет активистке-иноагенту за сбор денег для террористов

Женщина выехала в Европу и призывала переводить средства из-за границы на спонсирование террористической организации.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове Южный окружной военный суд вынес приговор Анастасии Шевченко*, внесенной минюстом РФ в реестр иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов, за сбор денег для террористов. Об этом в среду, 10 июня, сообщает пресс-служба инстанции.

— Женщину признали виновной по части 4 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Ранее она уже была осуждена за участие в деятельности нежелательной организации и получила четыре года условно, — рассказали в суде.

4 февраля 2025 года она, находясь в Вильнюсе, а 12 февраля — в Хельсинки, разместила в интернете видео. В них призывала собирать деньги для запрещенной в России террористической группировки «Азов»**, признанной террористической организацией и запрещенной в РФ. Также она публиковала ссылки на сайт организации, где описывались способы перевода средств.

Суд назначил наказание по совокупности приговоров — 17 лет в колонии общего режима.

Отмечается, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном военном суде.

*Внесена в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов в РФ.

**Признана террористической организацией и запрещена в РФ.

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