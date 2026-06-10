Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зрачки впавшей в кому на отдыхе на Бали россиянки перестали реагировать на свет

Отравившаяся вином во время отдыха на Бали россиянка находится на искусственной вентиляции легких.

Источник: Комсомольская правда

У туристки из России, впавшей в кому после отравления вином на Бали, зрачки перестали реагировать на свет. Об этом сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на подругу пострадавшей.

Как рассказала девушка, 50-летняя Анна, находясь на отдыхе на Бали, выпила два бокала вина. Его она вместе с молодым человеком купила в придорожной лавке. Позднее россиянку начало тошнить. По пути в больницу у Анны начались судороги, и она потеряла сознание.

Сейчас туристка находится на искусственной вентиляции легких. Помимо этого, согласно источнику, у нее начался сепсис.

«Почему выбрали этот напиток? Эта марка достаточно известная на Бали. Но видимо, ее подделывают», — рассказала 360.ru подруга девушки, говоря о причинах произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что врачи диагностировали у Анны интоксикацию метанолом, она находится в критическом состоянии. Лечение россиянки в частной клинике обходится в 2,5 млн рублей. На Родине у Анны осталась только 75-летняя мама.