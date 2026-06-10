Зрачки впавшей в кому на отдыхе на Бали россиянки перестали реагировать на свет

Как рассказала девушка, 50-летняя Анна, находясь на отдыхе на Бали, выпила два бокала вина. Его она вместе с молодым человеком купила в придорожной лавке. Позднее россиянку начало тошнить. По пути в больницу у Анны начались судороги, и она потеряла сознание.