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СМИ: Автобус протаранил людей и врезался в храм в Екатеринбурге, четверо погибли

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 81, выехал на тротуар, сбил нескольких пешеходов и врезался в храм Большой Златоуст в центре Екатеринбурга. Предварительно, погибли четыре человека. Об этом в среду, 10 июня, сообщил местный портал E1.ru.

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 81, выехал на тротуар, сбил нескольких пешеходов и врезался в храм Большой Златоуст в центре Екатеринбурга. Предварительно, погибли четыре человека. Об этом в среду, 10 июня, сообщил местный портал E1.ru.

— Читатели сообщают, что погибли четыре человека — мы уточняем эту информацию у Госавтоинспекции Екатеринбурга. На месте находится машина реанимации и несколько скорых, а также автоиснпекторы, — говорится в материале.

Экскурсионный автобус 7 июня перевернулся в Ярославской области. В результате аварии пострадали 12 человек. Среди раненых было двое детей. Погибших в результате аварии нет.

В середине апреля автобус вылетел в кювет на 33-м километре трассы Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест. Н.