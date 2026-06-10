ВСУ атаковали брянский поселок Климово, есть пострадавшие

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на поселок Климово в Брянской области. Об этом сообщает врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По данным главы области, удары украинских дронов пришлись по объектам гражданской инфраструктуры: повреждены здание автозаправочной станции и торговый центр.
«Украинские нацисты атаковали FPV-дронами поселок Климово. Удар нанесен по АЗС и торговому центру. Ранены два мирных жителя. Женщина и мужчина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Ковальчук в мессенджере «Макс».
Егор Ковальчук пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Также глава региона обратился к жителям приграничных территорий с призывом соблюдать меры безопасности и внимательно следить за сигналами оповещения.