ВСУ атаковали брянский поселок Климово, есть пострадавшие

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинских FPV-дронов на поселок Климово. Удары пришлись по автозаправочной станции и торговому центру. В результате атаки пострадали два мирных жителя — женщина и мужчина, они доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь.