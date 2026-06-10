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ВСУ атаковали брянский поселок Климово, есть пострадавшие

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинских FPV-дронов на поселок Климово. Удары пришлись по автозаправочной станции и торговому центру. В результате атаки пострадали два мирных жителя — женщина и мужчина, они доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на поселок Климово в Брянской области. Об этом сообщает врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По данным главы области, удары украинских дронов пришлись по объектам гражданской инфраструктуры: повреждены здание автозаправочной станции и торговый центр.

«Украинские нацисты атаковали FPV-дронами поселок Климово. Удар нанесен по АЗС и торговому центру. Ранены два мирных жителя. Женщина и мужчина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Ковальчук в мессенджере «Макс».

Егор Ковальчук пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Также глава региона обратился к жителям приграничных территорий с призывом соблюдать меры безопасности и внимательно следить за сигналами оповещения.