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И.о. главы госсовета Башкортостана получил травмы на нижегородском фестивале

По предварительным данным, Салават Хусаинов получил множественные производственные травмы в виде закрытых переломов.

Источник: Нижегородская правда

И.о. председателя госсовета Башкортостана Салават Хусаинов получил травмы во время фестиваля в Нижнем Новгороде. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщил очевидец.

8 июня на территории ФОКа «Мещерский» проходили показательные выступления и мастер-классы в рамках фестиваля Национальных видов спорта ПФО. Вечером и.о. главы госсовета Башкортостана находился на стадионе и наблюдал за матчем игры в килу. Однако из-за отсутствия ограждений во время борьбы игроков на поле произошло столкновение с Салаватом Хусаиновым.

По предварительным данным, пострадавший получил множественные производственные травмы в виде закрытых переломов. В результате несчастного случая дежурившая на месте машина скорой помощи доставила его в больницу.

В настоящее время дело о травмировании на рабочем месте взяла на контроль Гострудинспекция в Нижегородской области. Степень полученных повреждений находится на уточнении. В Гострудинспекции ожидают недостающие документы для принятия мер по расследованию несчастного случая.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что уголовное дело возбудили после несчастного случая на нижегородском предприятии.