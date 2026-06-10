И.о. главы госсовета Башкортостана получил травмы на нижегородском фестивале

8 июня на территории ФОКа «Мещерский» проходили показательные выступления и мастер-классы в рамках фестиваля Национальных видов спорта ПФО. Вечером и.о. главы госсовета Башкортостана находился на стадионе и наблюдал за матчем игры в килу. Однако из-за отсутствия ограждений во время борьбы игроков на поле произошло столкновение с Салаватом Хусаиновым.