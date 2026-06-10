И.о. главы Курултая Башкирии получил переломы на официальном мероприятии

Исполняющий обязанности руководителя Госсобрания (Курултая) Башкирии Салават Хусаинов получил множественные переломы на официальном мероприятии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Гострудинспекция по региону.
«8 июня в 17 час 00 мин в результате столкновения с человеком и.о. председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан получил множественные производственные травмы в виде закрытых переломов», — говорится в сообщении организации.
Сейчас в Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства несчастного случая.
Переломы каких именно костей получил Хусаинов — не уточняется. Также точно неизвестно, на каком мероприятии был спикер. Как отмечает «Коммерсант», в Нижнем Новгороде сейчас проходят мероприятия в честь 80-го заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа. По информации издания, Хусаинов получил травмы, наблюдая за игрой в килу (русская игра в мяч).
Согласно официальной программе мероприятия в это время для действительно предусматривалось участие гостей в церемонии открытия и мастер-классах фестиваля национальных и народных видов спорта.
Степень тяжести травм Хусаинова пока неизвестна. Гострудинспекция указала, что рассматривает случившееся как «несчастный случай на производстве» и ждет недостающие документы для принятия мер.
Салават Хусаинов был назначен исполнять обязанности председателя Заксобрания Башкирии в начале мая.
Кила — это командная игра, которая сочетает в себе элементы футбола, регби и спортивной борьбы. Ее корни уходят еще во времена средневековой Новгородской республики.