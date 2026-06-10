И.о. главы Курултая Башкирии получил переломы на официальном мероприятии

Переломы каких именно костей получил Хусаинов — не уточняется. Также точно неизвестно, на каком мероприятии был спикер. Как отмечает «Коммерсант», в Нижнем Новгороде сейчас проходят мероприятия в честь 80-го заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа. По информации издания, Хусаинов получил травмы, наблюдая за игрой в килу (русская игра в мяч).