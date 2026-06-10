В Крыму сообщили о полном уничтожении панорамы «Оборона Севастополя»

Глава города уточнил, что фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» кисти Франца Рубо, которые были спасены и находились на реставрации еще в 1942 году, во второй раз чудом уцелели. Он сообщил, что этот уникальный экспонат в ближайшее время покажут на выставке.