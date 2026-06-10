В Крыму сообщили о полном уничтожении панорамы «Оборона Севастополя»

Музей и панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» полностью уничтожена в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Его слова передает РИА Новости.
По его словам, само здание пострадало незначительно. Однако все, что находилось внутри, включая полотно, которое реставрировали, было полностью уничтожено.
«Но все оцифровано. Все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде», — заявил Развожаев.
Глава города уточнил, что фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» кисти Франца Рубо, которые были спасены и находились на реставрации еще в 1942 году, во второй раз чудом уцелели. Он сообщил, что этот уникальный экспонат в ближайшее время покажут на выставке.
Ранее ЮНЕСКО осудила удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя».
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