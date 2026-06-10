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Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга произошла крупная авария.

Источник: Комсомольская правда

В ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга погибли четыре человека. Информация об этом есть в сообщении от ГИБДД региона.

«Сегодня, 10 июня 2026 года, в Ленинском районе Екатеринбурга на улице 8 Марта у дома № 17 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и пешеходов», — сообщается в официально группе ВК ГИБДД по региону.

Оперативные службы выехали на место происшествия, сотрудники проводят осмотр. Также пока нет информации о пострадавших. Но на дороге находится карета скорой помощи. Также очевидцы говорят о пожарной машине, которая тоже приехала на место аварии. Территория, где произошло ДТП, оцеплена, дорога перекрыта.

Ранее KP.RU сообщил, что похожая авария произошла в конце мая в Красноярске. Отмечается, что в результате ДПТ там погибли девять человек.