Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга

Оперативные службы выехали на место происшествия, сотрудники проводят осмотр. Также пока нет информации о пострадавших. Но на дороге находится карета скорой помощи. Также очевидцы говорят о пожарной машине, которая тоже приехала на место аварии. Территория, где произошло ДТП, оцеплена, дорога перекрыта.