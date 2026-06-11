Получил срок в колонии татарстанец за свастику на плече

Выяснилось, что мужчина в 2025-м размещал на своей странице в соцсети нацистскую свастику. Его привлекли к административной ответственности, а в феврале 2026-го, находясь на лечении в медучреждении, он публично демонстрировал всем татуировку на плече в виде нацистской атрибутики и символики.