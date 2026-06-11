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Получил срок в колонии татарстанец за свастику на плече

Мужчина из Альметьевского района РТ получил полтора года колонии-поселения за публичную демонстрацию нацистской символики.

Источник: МК.RU Казань

Приговор прозвучал в суде Бугульмы, сообщает ИА «Татар-информ».

Выяснилось, что мужчина в 2025-м размещал на своей странице в соцсети нацистскую свастику. Его привлекли к административной ответственности, а в феврале 2026-го, находясь на лечении в медучреждении, он публично демонстрировал всем татуировку на плече в виде нацистской атрибутики и символики.

Вину свою он признал, пообещав свести татуировку. С учетом рецидива преступлений и неотбытого срока за грабеж его приговорили к году и шести месяцам колонии-поселения.