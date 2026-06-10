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В Екатеринбурге рейсовый автобус сбил толпу людей, есть погибшие

В Екатеринбурге рейсовый автобус после столкновения с автомобилем Lifan вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Четверо пострадавших госпитализированы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта в Екатеринбурге погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Авария произошла в 19:20 по московскому времени. По данным ведомства, на проезжей части столкнулись легковой автомобиль Lifan и рейсовый автобус 81-го маршрута.

Столкнувшись с легковым автомобилем, автобус вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Четыре человека погибли на месте. Еще четверо получили ранения и были госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины столкновения.

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