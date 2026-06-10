В Екатеринбурге рейсовый автобус сбил толпу людей, есть погибшие

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта в Екатеринбурге погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.
Авария произошла в 19:20 по московскому времени. По данным ведомства, на проезжей части столкнулись легковой автомобиль Lifan и рейсовый автобус 81-го маршрута.
Столкнувшись с легковым автомобилем, автобус вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Четыре человека погибли на месте. Еще четверо получили ранения и были госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины столкновения.