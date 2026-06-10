И. о. главы Курултая Башкирии получил переломы на мероприятии в Нижнем Новгороде

Исполняющий обязанности председателя Госсобрания — Курултая Башкирии Салават Хусаинов получил несколько закрытых переломов во время своей поездки в Нижний Новгород. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в пресс-службе Гострудинспекции Нижегородской области.
— В результате столкновения с человеком и. о. председателя Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан получил множественные производственные травмы в виде закрытых переломов, — говорится в сообщении.
ТАСС со ссылкой на окружение политика сообщает, что инцидент произошел на спортивном мероприятии. Хусаинов стоял около кромки поля, и в него врезался один из спортсменов.
Другой случай произошел осенью 2025 года, когда недовольный житель Енисейска пришел в администрацию на прием к мэру Валерию Никольскому. Он раскритиковал работу главы города, а затем нанес около десяти ударов по лицу чиновника.
Чиновника госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ему также диагностировали перелом носа. Позже Красноярский суд арестовал нападавшего на два месяца. Оказалось, что мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.