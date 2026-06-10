Четыре человека погибли при наезде автобуса на пешеходов в Екатеринбурге

В Ленинском районе Екатеринбурга произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. Среди погибших — один ребенок, написал губернатор Денис Паслер в Telegram-канале. По его словам, пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.