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Паслер: Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП в центре Екатеринбурга

При ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга погибли трое взрослых и один ребенок. Предварительно, еще четверо пострадали, трое из них госпитализированы. Об этом в среду, 10 июня, сообщил глава Свердловской области Денис Паслер.

При ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга погибли трое взрослых и один ребенок. Предварительно, еще четверо пострадали, трое из них госпитализированы. Об этом в среду, 10 июня, сообщил глава Свердловской области Денис Паслер.

— Семь бригад скорой помощи, включая реанимационные, оказывают помощь на месте. Ужасная трагедия, причины которой предстоит установить правоохранительным органам. Искренне соболезную семьям погибших и пострадавших, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Вечером 10 июня пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 81, выехал на тротуар, сбил нескольких пешеходов и врезался в храм Большой Златоуст в центре Екатеринбурга.

Экскурсионный автобус 7 июня перевернулся в Ярославской области. В результате аварии пострадали 12 человек. Среди раненых было двое детей. Погибших в результате аварии нет.