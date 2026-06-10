Паслер: Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП в центре Екатеринбурга

При ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга погибли трое взрослых и один ребенок. Предварительно, еще четверо пострадали, трое из них госпитализированы. Об этом в среду, 10 июня, сообщил глава Свердловской области Денис Паслер.
— Семь бригад скорой помощи, включая реанимационные, оказывают помощь на месте. Ужасная трагедия, причины которой предстоит установить правоохранительным органам. Искренне соболезную семьям погибших и пострадавших, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Вечером 10 июня пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 81, выехал на тротуар, сбил нескольких пешеходов и врезался в храм Большой Златоуст в центре Екатеринбурга.
Экскурсионный автобус 7 июня перевернулся в Ярославской области. В результате аварии пострадали 12 человек. Среди раненых было двое детей. Погибших в результате аварии нет.