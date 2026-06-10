Новороссийск, Геленджик и села Кубани остались без воды из-за аварии

В Новороссийске из-за стабилизации ситуации вода будет подаваться дважды в сутки: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00, не более шести часов. Жителям нужно планировать бытовые задачи и создавать запасы воды. Автоцистерны с водой будут ездить по городу по заранее опубликованному графику. Похожая ситуация в Геленджике и других населенных пунктах Краснодарского края.