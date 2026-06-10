Паслер: Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в серьезном ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге пострадали четыре человека, еще четверо погибли. По данным главы региона, причиной трагедии стало столкновение легкового автомобиля с автобусом, из-за которого легковушку вынесло на тротуар, на пешеходов.