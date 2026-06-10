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В Ростове студент-иностранец попался на работе в такси по поддельным документам

Друзья студента-иностранца, который таксовал в Ростове по поддельным документам, пытались откупиться от полиции за 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове транспортные полицейские во время рейда поймали студента-таксиста с поддельными документами. Об этом в среду, 10 июня, рассказали в Управлении на транспорте МВД по СКФО.

— Сотрудники Ростовского линейного управления МВД провели оперативно-профилактические мероприятия «Нелегал». На привокзальной площади они проверяли таксомоторные перевозки, — рассказали в ведомстве.

Двое знакомых студента, также иностранцы, попытались помочь товарищу. Они предложили транспортным полицейским взятку в размере 300 тысяч рублей. Фото: УТ МВД России по СКФО.

В ходе рейда полицейские выявили иностранного студента одного из ростовских вузов. Молодой человек предъявил поддельные паспорт и водительское удостоверение. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

— Двое знакомых студента, также иностранцы, попытались помочь товарищу. Они предложили транспортным полицейским взятку в размере 300 тысяч рублей. В их отношении также возбудили уголовные дела: инкриминируют дачу взятки, второму — пособничество.

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