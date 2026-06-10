Паслер рассказал о причине смертельного ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Также Паслер до этого отметил, что среди погибших есть один ребенок. Кроме того, трех пострадавших госпитализировали, подробности случившегося опубликовал KP.RU. На месте аварии работают сотрудники оперативных служб, проводится осмотр места происшествия. Паслер предложил проверить всех перевозчиков на соблюдение требованием, в том числе к проведению техосмотра транспортного средства.