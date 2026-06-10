В Нижнем Новгороде чиновник получил переломы во время игры в «русское регби»

Уточняется, что инцидент произошел во время соревнования по киле — старинной командной игре с мячом, которую можно назвать «русским» аналогом регби. Она проходила при посещении участников совета законодателей Приволжского федерального округа фестиваля народных видов спорта. Хусаинов наблюдал за игрой со стороны.