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Во Владивостоке выпускницу ограбили по пути на ЕГЭ, она всё равно сдала экзамен

Напавшего на выпускницу во Владивостоке задержала Росгвардия.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке на выпускницу напал знакомый, он избил её и отобрал телефон. При этом девушка в тот момент торопилась на сдачу ЕГЭ. Несмотря на нападение, она все равно пошла на экзамен и написала его. А подозреваемого задержали росгвардейцы, как сообщает «КП-Дальний Восток».

Утром 10 июня на улице Невельского, по пути на экзамен к девушке подошел ее знакомый, устроил скандал и несколько раз ударил, выхватив из рук телефон. После этого нападавший сбежал. Несмотря на стресс после случившегося, девушка пошла сдавать ЕГЭ, а ее мать в это время сообщила о преступлении.

Росгвардейцы задержали подозреваемого по приметам. У него обнаружили украденный смартфон. 23-летний нападавший признался в грабеже, объяснив это личным недовольством и ссорой с девушкой. Злоумышленника доставили в полицию. Ему грозит наказание за грабеж с насилием.

Ранее KP.RU сообщил, что в Краснодаре бездомная собака набросилась на ученицу, находившуюся на территории школы. У девочки серьезные травмы.