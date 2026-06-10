Во Владивостоке выпускницу ограбили по пути на ЕГЭ, она всё равно сдала экзамен

Утром 10 июня на улице Невельского, по пути на экзамен к девушке подошел ее знакомый, устроил скандал и несколько раз ударил, выхватив из рук телефон. После этого нападавший сбежал. Несмотря на стресс после случившегося, девушка пошла сдавать ЕГЭ, а ее мать в это время сообщила о преступлении.