Момент ДТП в центре Екатеринбурга, где погибли четыре человека, попал на видео

Момент смертельной аварии Екатеринбурге, где погибли четыре человека. Видео © VK / Госавтоинспекция Свердловской области.
«По уточнённым данным, произошло столкновение автобуса ПАЗ с легковым автомобилем “Лифан”, вследствие чего автобус выехал на тротуар и сбил стоящих на нём пешеходов. В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка», — говорится в сообщении ГАИ.
Прокуратура контролирует ход проверки по факту аварии.
В Госавтоинспекции региона ранее сообщали, что пассажирский автобус наехал на пешеходов в Ленинском районе города. Сейчас полиция устанавливает личности погибших и раненых.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.