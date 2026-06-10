Момент ДТП в центре Екатеринбурга, где погибли четыре человека, попал на видео

Госавтоинспекция Свердловской области показала видео с моментом смертельной аварии в центре Екатеринбурга. По данным ведомства, автобус столкнулся с машиной, выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девочка.